Согласно материалам дела, мужчина принимал участие в боевых действиях по март 2023 года

ТАШКЕНТ, 17 июля. /ТАСС/. 59-летний гражданин Узбекистана приговорен к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы по статье "Наемничество" за участие в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер". Копия приговора суда имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам дела, мужчина поехал в Россию в 2020 году на заработки, в сентябре 2022 года подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Он принимал участие в боевых действиях по март 2023 года. Затем мужчина до марта 2025 года работал в российской столице, после чего решил вернуться на родину. Он явился к правоохранителям с повинной и предстал перед судом.

Суд признал 59-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 уголовного кодекса республики. "Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев", - говорится в тексте приговора.

Законодательство Узбекистана предусматривает за наемничество наказание в лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.