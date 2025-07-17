Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по легковому автомобилю в селе Чайки Белгородской области, в результате атаки ранения получил водитель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района. Пострадал водитель", - написал он.

По информации главы региона, бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму.

"У транспортного средства выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова", - добавил Гладков.