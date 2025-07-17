По фактам их незаконного перемещения таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела

МОСКВА, 17 июля . /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в первом полугодии пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 753,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По фактам их незаконного перемещения таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года (36 дел). 50 уголовных дел возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров, а 13 - по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Также в первом полугодии таможенники возбудили 189 дел об административных правонарушениях, из них по ввозу - 135 дел, по вывозу - 54.

"Контрабандные драгоценности в основном перемещались авиапассажирами. Чаще всего их незаконный ввоз осуществлялся из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозились товары в Китай, Турцию и Монголию. Наибольшее количество нарушений выявлено таможнями столичных аэропортов, а также в Северо-Кавказском и Дальневосточном регионах", - отметили в ФТС.

В ведомстве напомнили, что драгоценные металлы, камни и изделия из них являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 1 млн рублей.