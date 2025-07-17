ФСБ показала видео задержания вымогавших выплаты с участников СВО

В рамках оперативно сопровождаемого уголовного дела провели обыски и допросы

ТАСС, 17 июля. ФСБ опубликовала кадры задержания в Тверской области четырех участников организованной преступной группы, склонявших молодых людей к подписанию контракта с Минобороны и вымогавших у них федеральные и региональные денежные выплаты.

На кадрах показан момент задержания обвиняемых.

В рамках оперативно сопровождаемого уголовного дела, возбужденного следственными органами по п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство), результативно проведены обыски, допросы на территории Торжокского района Тверской области. Члены ОПГ задержаны.