Девочка, на которую напали с молотком в Подмосковье, умерла в больнице

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ребенок получил несовместимые с жизнью травмы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Девочка, на которую напал подросток с молотком в Домодедове, умерла в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего", - написала Мишонова.

Омбудсмен выразила соболезнования близким ребенка.

11 июля в лесу вблизи СНТ городского округа Домодедово подросток молотком нанес двум девочкам удары в область головы. В результате нападения вторая девочка остается в тяжелом состоянии.