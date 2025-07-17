В мэрии города сообщили, что его госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Мощный ураганный ветер и дождь привели к падению деревьев и перебоям в электроснабжении в Новосибирске. В результате непогоды пострадал мужчина, он госпитализирован, сообщили в мэрии города.

"Дерево упало на мужчину 25 лет, он госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.

Вечером в четверг Новосибирск столкнулся с ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев и временным проблемам с электроснабжением. По данным МКУ "ЕДДС", на 20:45 (нск) было зафиксировано 15 обращений от жителей, среди которых шесть случаев падения деревьев и веток, в том числе на автомобили, газовое оборудование и контактные сети транспорта. Также поступили жалобы на подтопления подъездов жилых домов из-за дождевой воды, проблемы с электроснабжением, включая удар молнии в трансформаторную подстанцию. Также зафиксированы три инцидента с остановкой общественного транспорта из-за высокого уровня воды на дорогах.

В мэрии добавили, что спасатели и коммунальщики устраняют последствия, восстанавливают движение транспорта и электроснабжение.