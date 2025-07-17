В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предварительной причиной пожара назвали поджог

КРАСНОДАР. 17 июля. /ТАСС/. Возгорание полей с пшеницей произошло в Кореновском районе Краснодарского края на площади 30 га, предварительной причиной может быть поджог. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о загорании: ст. Раздольная, ООО "Золотой колос". Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 га и поля с пшеницей на площади 30 га. Предварительная причина пожара - поджог", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС позднее сообщили о ликвидации открытого горения на полях с пшеницей.

"В 18:47 - ликвидация открытого горения, площадь пожара не изменилась″, - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (19:24 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.