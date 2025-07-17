В пресс-службе ведомства сообщили, что проводилось расследование по факту организации экстремистского сообщества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ выявил в Москве многочисленные нарушения миграционного законодательства в хостелах, торговых площадях и кафе в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве выявлены нарушения миграционного законодательства в коммерческих организациях, в том числе в хостелах, торговых площадях и кафе, расположенных на территории Москвы", - говорится в сообщении.

СК при силовой поддержке Росгвардии проводит обыски в этих организациях, задержаны иностранцы, которых доставляют в отделы полиции для проверки соблюдения ими миграционного законодательства.

"Руководство и администрация организаций доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - добавили в ведомстве.