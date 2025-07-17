Общая площадь возгорания составила 120 кв. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожар в 25-этажном доме на юге Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован. К сожалению, пострадали два человека", - сказали в МЧС.

Возгорание произошло в 25-этажном жилом доме в микрорайоне "Чертаново Северное" на 22-м этаже. Огонь перешел на несколько балконов, на одном из которых произошла вспышка, усилившая интенсивность горения. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Из дома эвакуированы шесть человек, включая двоих детей. Двоих пострадавших госпитализировали.