В Коми инициировали проверку деятельности депутата ГД

Обращение поддержали 18 из 24 присутствующих депутатов Госсовета

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми направил обращение в адрес Минюста России, Генпрокуратуры и Госдумы с просьбой оценить деятельность депутата Госдумы от Коми, представителя КПРФ Олега Михайлова, бывшего и нынешнего депутатов Госсовета Коми Виктора Воробьева и Николая Удоратина на предмет их связи с иностранными государствами, а также ситуацию с "Револьт-центром" и его руководителем Павлом Андреевым, обвиняемым в государственной измене.

"Огромную обеспокоенность патриотической общественности вызывает тот факт, что обвиняемый в государственной измене и находящийся за пределами России руководитель "Револьт-центра" Павел Андреев тесно связан с активом регионального отделения КПРФ в Коми и действующим депутатом Государственной думы Олегом Михайловым. Не скрывает своих тесных отношений с обвиняемым и бывший, и действующие депутаты Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев, признанный иноагентом в апреле 2022 года, и Николай Удоратин <...>. В связи с возможной угрозой государственной безопасности Российской Федерации просим дать оценку деятельности вышеуказанных лиц и применить меры парламентского, прокурорского и иного государственного реагирования", - зачитала текст обращения зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального Госсовета Елена Иванова.

Обращение поддержали 18 из 24 присутствующих депутатов Госсовета, сообщил итог голосования спикер регионального парламента Сергей Усачев.

Обращения ветеранов

Как отметила Иванова, в адрес депутатов поступило множество обращений от ветеранских и патриотических организаций. "Мы сегодня обязаны защитить наших граждан от тех людей, которые под прикрытием различных благотворительных, экологических, образовательных фондов и тем более под предлогом депутатских мандатов проводят подрывную деятельность вокруг интересов нашей страны", - сказала Иванова.

Председатель Госсовета Коми озвучил обращение женщин-волонтеров, чьи мужья погибли в ходе спецоперации. "Не можем простить тем, кто получал деньги из-за рубежа, а затем сбежал из России. Экс-сотрудники штаба Навального Виктор Кокарев, Алексей Иванов, журналистка Елена Соловьева, которая признана иностранным агентом. Они выбрали сторону тех, кто убивает наших детей, мужей и братьев. Но самая страшная угроза - террористическая организация "Форум свободных народов пост-России", созданная зарубежными спецслужбами для расчленения нашей Родины. Они продвигают альтернативный флаг Коми, как символ будущего отдельного государства. Среди популяризаторов - депутат Госдумы Олег Михайлов, депутат Госсовета Коми Николай Удоратин, иноагент Воробьев и руководитель "Револьт-центра" Андреев", - зачитал Усачев обращение волонтеров и ветеранов СВО, которые потребовали обратиться в Госдуму с требованием признать альтернативный флаг экстремисткой символикой, организовать проверку на предмет пропаганды сепаратизма и связи с иностранными государствами.

Ранее УФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении уроженца региона Павла Андреева, который управлял финансируемым из-за рубежа "Револьт-центром" и медиаплатформой "7 х 7 - горизонтальная Россия". Установлено, что Андреев с 2019 года за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности РФ. Длительное время поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России. Сотрудники ФСБ России провели следственные и оперативные действия в 12 регионах России, где действовали организации, руководимые Андреевым.