Всего эвакуировали 24 человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Остановка аттракциона произошла в парке в Евпатории, эвакуированы 24 человека, включая 22 детей, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.

"Поступило сообщение о том, что в парке аттракционов в Евпатории остановился один из аттракционов на высоте около 5-7 метров, на котором находятся дети. Спасатели при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься 24 людям, 22 из них - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь никому не потребовалось.