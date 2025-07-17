Прокуратура ведет проверку действий организатора тура

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Медведь напал на туристку на Камчатке прямо в палаточном лагере, установленном в районе Мутновской ГЭС. Прокуратура ведет проверку действий организатора тура на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Тургруппа, с которой она отправилась в поход, не была зарегистрирована.

"По предварительным данным, нападение произошло накануне в ночное время в палаточном лагере, установленном в районе Мутновской ГЭС. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям организатора тура на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - рассказали в прокуратуре края.

Проверку проводит и управление СК России по региону. Органом следствия детально изучаются обстоятельства случившегося, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.