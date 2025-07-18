Сведений о потерях среди бедуинов нет

БЕЙРУТ, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотники израильских ВВС подвергли ударам формирования ополченцев арабских племен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, израильские БПЛА совершили не менее четырех рейдов на их позиции к западу от административного центра провинции. О потерях в рядах бедуинов сведений не приводится.

Ранее беспилотники атаковали автоколонны с ополченцами, двигавшиеся по шоссе Пальмира - Хомс в южном направлении.

Как передал телеканал Syria TV, 17 июля в окрестностях города Эс-Сувейда произошли ожесточенные перестрелки между силами самообороны горцев-друзов и отрядами арабских племен, которых поддерживают власти Дамаска. В свою очередь агентство SANA сообщило, что друзы преследуют семьи бедуинов-ополченцев в Эс-Сувейде после того, как его покинули правительственные войска. По его данным, на востоке города имели место убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей.

Как утверждает газета Al Watan, за этими расправами в Эс-Сувейде якобы стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который призывает к неповиновению властями и выступает за сближение с Израилем.

Минобороны арабской республики объявило 16 июля о выводе всех военных сил из Эс-Сувейды в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня - четвертым по счету с начала года. Как указывалось в заявлении, "войска покидают Эс-Сувейду после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.