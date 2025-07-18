Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, однако ситуация осложняется риском повторных атак, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Водоснабжение временно отсутствует в городе Мелитополе Запорожской области из-за повреждения линий электропередачи после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Золотарев в своем Telegram-канале.

"В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, однако ситуация осложняется риском повторных атак", - написал Золотарев.

По его данным, в настоящее время без электроснабжения остаются населенные пункты городского округа Мелитополь, а также несколько муниципальных округов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электроснабжения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском, Приазовском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на высоковольтное оборудование. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии.