Пострадавшую готовят к переводу в краевую больницу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Состояние туристки из Саратова, на которую в ночь на 18 июля напал медведь в районе Мутновского вулкана на Камчатке, медики стабилизировали, но оно остается стабильно тяжелым. Женщину готовят к переводу в краевую больницу, сообщил ТАСС главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян.

"Женщина была в палатке одна, когда на нее напал медведь, на ее крики выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника. При этом он успел нанести ей рвано-укушенные раны, больше всего пострадала спина. По счастливой случайности, в тургруппе оказался медик Мутновской ГеоЭС, который оказал женщине первую помощь. Дальше была вызвана карета скорой помощи, бригада оказала ей фельдшерско-врачебную помощь. Через 15 минут туристка была в больнице, где незамедлительно была прооперирована. На данный момент ее состояние удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым", - рассказал Даллакян.

По словам руководителя медучреждения, женщине также ввели необходимые вакцины - от бешенства и столбняка. "Мы вывели ее из шокового состояния, готовим ее к переводу в Камчатскую краевую больницу", - сказал он.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована.