В отношении мужчины завели уголовное дело по факту госизмены

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Житель Феодосии задержан по подозрению в госизмене. По версии следствия, он сообщал украинской стороне о расположении средств противовоздушной обороны и об инфраструктуре местного порта, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан житель города Феодосия Республики Крым, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Решением суда он заключен под стражу. Мужчина дает признательные показания.