Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пожар возник в лесном массиве в Кадыйском районе Костромской области на площади 1,5 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:30 18 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о пожаре в лесном массиве Кадыйского муниципального района, квартал 32, Кадыйское лесничество, Чернышевское участковое лесничество. На место возгорания выехали представители лесничества, пожарно-химической станции, арендаторы, подразделения кадыйского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, пожар низовой, слабой интенсивности, его площадь составляет порядка 1,5 га. "Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ведомстве.