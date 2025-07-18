Более 5 тыс. людей эвакуированы, сообщил глава государства Ли Чжэ Мён

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея мобилизует все доступные ресурсы для предотвращения ущерба от ливней, обрушившихся на страну в последние несколько дней. Об этом заявил в пятницу глава государства Ли Чжэ Мён в ходе посещения Центрального штаба по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Правительственные ведомства и агентства должны мобилизовать все доступные ресурсы и возможности для минимизации ущерба от наводнений", - подчеркнул президент. Он также распорядился активизировать действия, направленные на предотвращение урона от стихии.

По состоянию на утро четверга в Республике Корея из-за ливней погибли четыре человека, более 5 тыс. эвакуированы. В стране введен наивысший уровень опасности, связанной с природными катаклизмами.

На период с конца июня по конец июля в Корее обычно приходится сезон обильных дождей, сопровождаемый высокой влажностью и температурой.