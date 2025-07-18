По данным пресс-службы УМВД по региону, всего в ХМАО проверили 965 объектов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Силовики в Ханты-Мансийском автономном округе изъяли из незаконного оборота более 7 тыс. медицинских препаратов на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"На территории Югры завершилось оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению фактов нелегальной продажи лекарственных препаратов. Мероприятие охватило различные объекты здравоохранения и торговли, включая аптеки, косметические салоны и лечебные учреждения. Всего на территории региона изъято более 7 тыс. медицинских препаратов на сумму порядка 1 млн 383 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в Югре проверено 965 объектов, в том числе 658 аптечных пунктов и 307 центров косметологии и медицинских учреждений. Выявлено 23 административных правонарушения, которые касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту. Кроме того, обнаружены правонарушения по факту реализации медпрепаратов без соответствующих сертификатов, обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств, незаконного оборота сильнодействующих веществ.