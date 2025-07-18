Во Владивостоке по факту длительного отключения света завели дело

Более 2 тыс. человек остаются без электричества с 17 июля

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморья инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по факту длительного отключения света в домах жителей Первомайского района Владивостока. Как сообщает пресс-служба ведомства, с четверга более 2 тыс. жителей все еще остаются без электричества.

"Учитывая, что более 2 тысяч жителей Первомайского района Владивостока остаются без света в течение продолжительного времени, директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении виновного должностного лица инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.

17 июля около 9 тыс. жителей Владивостока в 40 многоквартирных домах остались без электричества из-за аварии на подстанции "Голдобин". Отключения были зафиксированы в домах по улицам: 2-я Поселковая, 3-я Поселковая, Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Кизиловая, Могилевская, Окатовая, Олега Кошевого, Ракитная, Харьковская и Черемуховая.