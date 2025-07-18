Еще трое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции МВД по республике

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей на автодороге в Туве. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по республике.

По данным Госавтоинспекции, на 13-м км автодороги Кызыл - Кара-Хаак водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. "В результате автоаварии от тяжести полученных ранений на месте происшествия скончался 63-летний пассажир Kia Ceed. Оба водителя и еще один пассажир автомашины Kia Ceed доставлены в республиканскую больницу №1", - говорится в сообщении.

"У водителей будут взяты анализы для установления факта наличия или отсутствия алкоголя в крови. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - пояснили в ведомстве.