Никто из жителей не пострадал, отметил губернатор Московской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила за ночь 11 дронов над пятью округами Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Aндрей Воробьев.

Силы ПВО сбили дроны над пятью округами: Домодедово, Крaсногорск, Солнечногорск, Сергиев Посaд и Можaйск. Губернатор отметил, что серьезных последствий нет, никто из жителей не пострадал.

"В Сергиево-Посадском городском округе в коттеджном поселке "Рязанцы" повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске в деревне Марьино, улица Центральная, дом 6, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома", - добавил Воробьев.

Губернатор добавил, что жителям, у которых пострадало имущество, окажут всю необходимую помощь. На местах работают все службы.