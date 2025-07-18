Мошенница убедила жертву назвать другой адрес получателя и выманила у нее код от "Госуслуг"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у 62-летней женщины два млн рублей под предлогом получения посылки от "Почты России". Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на телефон 62-летней местной жительницы позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей "Почты России". Она сообщила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город и попросила назвать правильный адрес, куда ее нужно перенаправить. Для этого злоумышленница попросила продиктовать код подтверждения из СМС. После выполнения просьбы разговор прекратился.

Спустя время пенсионерка получила уведомление о том, что в ее личный кабинет на "Госуслугах" осуществлен несанкционированный вход. Также был указан номер телефона, по которому нужно перезвонить, что она и сделала. "Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на нее доверенность на осуществление любых операций с ее банковскими счетами. Для уничтожения данного документа женщине необходимо собрать все наличные денежные средства и задекларировать. Для этого сбережения необходимо передать сотруднику, который подъедет в назначенное время. Согласившись на условия, пенсионерка передала курьеру около 2 млн рублей", - рассказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту", - добавила начальник пресс-службы.

Задержанный арестован. Соучастники устанавливаются.