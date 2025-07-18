Слушания по уголовному делу проходят во Втором Западном окружном военном суде

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит назначить восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов), обвиняемой в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили во Втором Западном окружном военном суде, где слушается уголовное дело в отношении журналистки.

"Прокурор попросил приговорить Курбангалееву к 8 годам колонии заочно", - сказала собеседница агентства.