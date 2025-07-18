В Заполярье завели дело об истязании 13-летнего подростка группой сверстников

В СМИ распространили видео, как группа подростков выбрасывает мальчика из окна дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Мурманской области

МУРМАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании возбудили в поселке Мурмаши Мурманской области после публикации в соцсетях видео с издевательствами над 13-летним подростком группой сверстников. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В социальных медиа распространены видеозаписи издевательств группы подростков над 13-летним сверстником, на одной из которых мальчика выбрасывают из окна дома", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по Кольскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). "Лица, совершившие противоправные действия, в настоящее время установлены, с ними работают следователи", - отметили в СК.