Фигуранты прошли обучение для осуществления террористической деятельности, найдя специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Моздоке двух 15-летних подростков, готовивших теракт против сотрудников полиции. Об этом сообщают Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственный комитет.

"В Моздоке задержаны двое несовершеннолетних граждан РФ, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в СК, двое 15-летних местных жителей, являясь сторонниками признанной в РФ террористической организации, с июня 2024 года по май 2025 года прошли обучение для осуществления террористической деятельности, найдя специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. В мае 2025 года они приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Как пояснили в ФСБ, по адресам их проживания изъяты компоненты для кустарного производства взрывчатых веществ, в телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ и переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций, где обсуждалось совершение терактов.

Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности), они помещены под стражу.

Позже один из подростков признался в изготовлении бомбы.

В подвале домовладения подростка нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. На вопрос следователя для чего он их собирал, задержанный ответил: "Для изготовления бомбы". Следственные действия с ним проводились в присутствии его законных представителей.

В ФСБ России вновь напомнили, что в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp идет вербовка с целью вовлечения молодежи, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних в противоправную деятельность. "Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - заявили в ФСБ.