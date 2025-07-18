Специалисты с ночи работают над возобновление подачи электричества и воды, сообщили власти города

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Водоснабжение Бердянска полностью остановлено, поскольку основная городская станция остается без электроснабжения из-за ночного удара ВСУ по высоковольтному оборудованию в Запорожской области. Об этом сообщили власти города.

"Станция первого подъема, которая обеспечивает подачу воды в Бердянск, остается без электроснабжения. А значит, нет и подачи воды в город", - говорится в Telegram-канале администрации Бердянска.

Отмечается, что специалисты с ночи работают над возобновление подачи электричества и воды.

В ночь на 18 июля украинские войска атаковали с помощью БПЛА высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.