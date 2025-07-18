Мужчина приобрел в Благовещенске 50 зубов кашалота и их фрагментов и 6 желчных пузырей медведя стоимостью более 1,7 млн рублей, которые планировал вывезти в КНДР

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов на Дальнем Востоке обвинили гражданина Китая в контрабанде зубов кашалота. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Китая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов и культурных ценностей в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте этого года мужчина приобрел в Благовещенске 50 зубов кашалота и их фрагментов и 6 желчных пузырей медведя стоимостью более 1,7 млн рублей, которые планировал вывезти в Китай.

Попытка незаконного экспорта была пресечена должностными лицами Хабаровской таможни. Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд Амурской области.