Один из несовершеннолетних признался в изготовлении бомбы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в Моздоке двух 15-летних подростков, готовивших теракт против сотрудников полиции.

Ранее в СК сообщили, что подростки, являясь сторонниками признанной в России террористической организации, в 2024-2025 годах прошли обучение для осуществления террористической деятельности. Они нашли литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров, позже приобрели компоненты для изготовления СВУ. Один из несовершеннолетних признался в изготовлении бомбы.

Подростков обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности), их поместили под стражу.