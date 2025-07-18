Речь идет о дамбе Октябрьского моста, сообщил мэр города Максим Кудрявцев

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в связи с размывом грунта на дамбе Октябрьского моста Новосибирска из-за сильных дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

В четверг вечером Новосибирск столкнулся с мощным ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев, временным проблемам с электроснабжением и размыву дамбы Октябрьского моста. Мужчина пострадала из-за падения дерева. Поступали жалобы на подтопления подъездов жилых домов из-за дождевой воды, проблемы с электроснабжением, включая удар молнии в трансформаторную подстанцию.

"Принял решение ввести режим повышенной готовности в связи с размывом грунта на дамбе Октябрьского моста. Это позволит оперативно привлечь все необходимые силы и ресурсы, а также ускорить восстановление", - написал Кудрявцев.

В настоящее время дорожные службы выполняют работы для предотвращения дальнейшего размыва грунта и локализации дефекта. Специалисты управления дорожного строительства уже приступили к обследованию дамбы моста и участков проезжей части.