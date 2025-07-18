Детали дела и сумма предполагаемой взятки в настоящее время не разглашаются

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев арестован по делу о получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Как сообщается в постановлении Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, (получение взятки в особо крупном размере). Он арестован на срок 1 месяц 30 суток, сказали в суде.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании в отношении Шульцева иной меры пресечения, которая не связана с заключением под стражу. Детали дела и сумма предполагаемой взятки в настоящее время не разглашаются.

В новость внесена правка (10:55 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - Новгородской области.