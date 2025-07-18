Часть из них Сет Джейсон записал по телефону прямо с места работы на радиостанции, откуда он уволился несколько месяц назад, отметила федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник радиостанции "Голос Америки" (признана в России СМИ-иноагентом), угрожавший убийством члену Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин, был арестован американскими властями. Об этом сообщила федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро.

"Полиция Капитолия арестовала гражданина по имени Сет Джейсон <...> Ему предъявлены обвинения в угрозах убийством в отношении члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин и членов ее семьи. Обвиняемый неоднократно угрожал [Тейлор-Грин] начиная с октября 2023 года и по конец января этого года", - заявила она на пресс-конференции.

При аресте у Джейсона изъяли ноутбук, несколько мобильных устройств и флеш-карт. Часть угроз обвиняемый записал по телефону прямо с места работы на радиостанции "Голос Америки", откуда он уволился несколько месяц назад, отметила федеральный прокурор. Злоумышленник, по словам Пирро, угрожал "разобраться" с законодательницей и грозил, что она получит "пулю промеж глаз".

Марджори Тейлор-Грин известна последовательной критикой поставок вооружения на Украину, что нередко делало ее объектом резких высказываний со стороны представителей Демократической партии США и американских СМИ.

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM), которое, в частности, координировало деятельность радиостанций "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и "Голос Америки". 16 марта директор радиостанции Майкл Абрамовиц сообщил, что он и практически весь штат "Голоса Америки" - более 1 300 журналистов и продюсеров - был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.