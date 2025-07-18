В Одессе женщина пыталась подорвать военкомат

Жительницу Волынской области задержали, когда она пыталась привести в действие взрывное устройство

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жительница Украины пыталась устроить взрыв около здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе. Об этом сообщили в офисе генпрокурора страны.

"В Одессе задержана женщина, которая готовила теракт возле административного здания ТЦК", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что жительница Волынской области была задержана, когда пыталась привести в действие взрывное устройство.

На Украине в последнее время участились случаи диверсий и покушений на сотрудников полиции и ТЦК. Также нередки случаи поджогов и повреждения автомобилей, находящихся на балансе украинской армии. В стране сложился негативный образ сотрудников ТЦК, которых стали называть "людоловами", а их стиль работы, когда мужчин призывного возраста буквально выхватывают на улицах и силой заталкивают в микроавтобусы, - "бусификацией".

Видео инцидентов с попытками силовой мобилизации попадают в местные соцсети практически ежедневно. В мессенджерах создаются группы, где люди предупреждают друг друга о местах появления сотрудников военкоматов, а прохожие, как правило, стараются помочь мужчинам, которых пытаются задержать. Массовые нарушения со стороны сотрудников ТЦК признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. При этом ВСУ по-прежнему испытывают дефицит личного состава.