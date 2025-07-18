В Орловской области обломки БПЛА нанесли ущерб частному домовладению

Пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 18 июля. /ТАСС/. Обломки уничтоженных украинских беспилотников нанесли ущерб частному домовладению в Орловской области. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, ночью над территорией области уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.

"Пострадавших нет, в результате падения обломков нанесен ущерб одному частому домовладению. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, организованы меры по устранению последствий атаки", - написал Клычков.