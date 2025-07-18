Военному выдвинули обвинение, ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) насмерть забил военнообязанного мужчину в автобусе во время его перевозки на сборный пункт в Киеве. Об этом сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".

По данным издания, 7 мая сотрудники ТЦК задержали киевлянина и отправили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. На следующий день мужчину отправили в учебный центр в Киевской области, но там его отказались принять из-за того, что он страдал алкогольной зависимостью, имел травму бедра и варикозное расширение вен. Вместе с другими мобилизованными мужчину 9 мая отправили в учебный центр во Львовской области, где его также отказались принять из-за проблем со здоровьем и отправили обратно в Киев.

В дороге сопровождавший мобилизованных майор ВСУ приказал водителю остановить автобус возле супермаркета и разрешил военнообязанному купить алкогольный энергетик. Ночью под действием выпитого мужчина начал вести себя неадекватно, один из сотрудников ТЦК стал его избивать. Военный бил мобилизованного по голове ногами и использовал элетрошокер. Избиение продолжалось несколько часов. Когда автобус прибыл к месту назначения под Киевом, сотрудник ТЦК вытащил мужчину из автобуса и бросил на улице около сборного пункта. Прохожие вызвали скорую помощь, но к приезду врачей военнообязанный был мертв.

Государственное бюро расследований предъявило военному обвинение в превышении власти с применением насилия, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы. На данный момент обвиняемый остается под стражей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Порой граждане вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, которые при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.