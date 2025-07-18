Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Медицинские организации Запорожской области, включая службу крови, реанимации и стационары, подключены к резервным источникам питания из-за отключения энергоснабжения в результате удара БПЛА Украины минувшей ночью. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Без электричества остаются крупнейшие города и несколько округов региона.

"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме - отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме. Неотложные хирургические операции проводятся. Запас топлива достаточный", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Повреждения оборудования в результате удара БПЛА противника, по его словам, оказались значительными. Помимо больниц, другие социальные объекты Запорожской области также подключены к резервным источникам питания. Кроме того, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, подчеркнул он.

"По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно быть восстановлено к середине дня", - заключил Балицкий.

В ночь на 18 июля украинские войска атаковали с помощью БПЛА высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.