Женщина заключена под стражу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Внуково задержали пассажирку с огнестрельным боевым пистолетом и банковским чеком на $138 тыс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Внуковские таможенники пресекли незаконный ввоз огнестрельного боевого пистолета и банковского чека на $138 тыс.. Незадекларированные товары были найдены в багаже женщины, прибывшей из США транзитом через Турцию", - говорится в сообщении.

В ходе выборочного контроля на зеленом коридоре инспекторы досмотрели чемодан пассажирки рейса Даллас - Москва и обнаружили в нем американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45 калибра с тремя пустыми обоймами к нему. При личном досмотре женщина достала из нательной сумки банковский чек. Она пояснила, что не знала о необходимости таможенного декларирования, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США.

"В действиях авиапассажирки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Также возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФТС.