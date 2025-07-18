По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко, дела в отношении трех фигурантов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

"Главным следственным управлением СК России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России завершено расследование уголовных дел в отношении Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Уголовные дела направлены для передачи в суд", - сказала Петренко.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины. Прозоров получил ранения, но выжил.

© СК России/ ТАСС

Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в нашей стране. "Организаторы действовали с территории Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, проживающего на территории Москвы, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ. С февраля 2022 года они начали подготовку к совершению преступления, разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за материальное вознаграждение", - отметила представитель СК.

По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. Автомобиль был подорван 12 апреля, в результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

"В рамках расследования собран значительный объем доказательств, изобличающих фигурантов. В основу доказательственной базы легли заключение взрывотехнической экспертизы, анализ переводов денежных средств, осмотры видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевших, признательные показания фигурантов и результаты оперативно-разыскной деятельности", - добавила Петренко. В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск двух граждан Украины Ярославы Хрестиной и Максима Чупруна, а также иных лиц.