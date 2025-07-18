Бывшего члена совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Мацоцкого арестовали

Фигурант арестован по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал миллиардера и бывшего члена совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Сергея Мацоцкого по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацоцкого, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу)", - сообщили в суде.