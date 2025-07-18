В Воронежской области в больницах остаются 11 пострадавших от атаки ВСУ

Пять человек в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава региона

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 11 человек, пострадавших в результате украинских атак с применением БПЛА 15 и 17 июля, остаются в медучреждениях Воронежской области. Пятеро из них - в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава Воронежской области.

"На сегодняшний день в медучреждениях региона продолжают получать лечение 11 воронежцев, из них: пятеро раненых в тяжелом состоянии с положительной динамикой и двое несовершеннолетних в легком состоянии. На амбулаторном лечении находится еще 15 человек", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, по последним данным выписаны два несовершеннолетних пациента. 17-летнему подростку, ранее транспортированному для лечения в одно из столичных медучреждений, продолжают оказывать помощь федеральные специалисты.

Ранее сообщалось, что число обратившихся за медпомощью после атак 15 июля, достигло 27 человек. 56-летний мужчина, получивший ранение головы, впал в кому и впоследствии умер. После атаки 17 июля медицинская помощь потребовалась четверым воронежцам, три из которых - несовершеннолетние.