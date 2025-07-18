Атака ВСУ на Энергодар и энергооборудование области не сказалась на работе ЗАЭС

Радиационный фон находится в пределах нормы, заявили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Артиллерийский обстрел Энергодара и атака на высоковольтное оборудование Запорожской области со стороны ВСУ никак не сказались на работе Запорожской АЭС. Об этом заявили на станции.

"В ночь с 17 на 18 июля 2025 года противник обстрелял Энергодар из артиллерии. Важно отметить, что ни обстрел города, ни атака на энергетическую инфраструктуру области не сказались на работе Запорожской АЭС. Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе - в пределах нормы", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Запорожская АЭС оповестила работающих на станции инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об артиллерийском обстреле ВСУ Энергодара и энергетической системы Запорожской области, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Мы проинформировали МАГАТЭ об обстрелах ВСУ", - сказала Яшина.

ВСУ из ствольной артиллерии ночью обстреляли закрытый детсад и жилые дома в городе - спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Ранена женщина, повреждены окна домов, ранее сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Пухов. Он подчеркнул, что противник стремится запугать жителей Энергодара и "не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре".

Кроме того, в ночь на 18 июля украинские войска атаковали с помощью БПЛА высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.