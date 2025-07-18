Миллиардеру Мацоцкому грозит до 15 лет колонии

Бизнесмен обвиняется в даче взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Арестованному миллиардеру и бывшему члену совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Сергею Мацоцкому может грозить до 15 лет колонии по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Максимальное наказание, которое может назначить суд в случае признания Мацоцкого виновным, составляет 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.

Бизнесмен обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Особо крупный размер составляет сумму от 1 млн рублей.

Ранее в пятницу Басманный суд Москвы арестовал миллиардера.

Сергей Мацоцкий - предприниматель и инвестор в сфере IT. До апреля 2020 года - основатель и совладелец компании IBS. В 2007-2012 годах ежегодно включался в число лучших руководителей компаний в сфере информационных технологий в России. В 2020-2022 годах входил в советы директоров Альфа-банка и Вымпелкома.

В настоящее время является основателем и владельцем многопрофильной IT-структуры, в составе которой такие компании, как "БФТ", Arenadata и другие. По данным из открытых источников, в 2022 году занял 18-е место в списке крупнейших IT-миллиардеров в России с состоянием более 14,5 млрд рублей.