Виновным назначили наказание в виде девяти лет шести месяцев и восьми лет шести месяцев лишения свободы

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 8,5 и 9,5 года лишения свободы двоих мужчин за убийство в поезде двоих пассажиров, совершенном 33 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в поезде двух мужчин, совершенном 33 года назад. <…> Суд назначил виновным наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

54-летний и 52-летний жители Иркутска признаны виновными по пп. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), ст. 15, п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство трех лиц, совершенное из корыстных побуждений).

В суде установлено, что в сентябре 1992 года в пассажирском поезде Новосибирск - Чита двое мужчин с целью похитить чужое имущество совершили нападение на троих попутчиков. Они поочередно выводили их в тамбур и избивали, наносили удары ножом, а затем выбрасывали из поезда. Один из потерпевших выжил.