Угрозы жителям нет, сообщила пресс-служба облправительства

КАЛУГА, 18 июля. /ТАСС/. Обломки беспилотного летательного аппарата найдены в Тарусском районе Калужской области, опасности для людей нет. На месте обнаружения работает оперативная группа, сообщила пресс-служба облправительства.

"В Тарусском районе обнаружены обломки БПЛА. Выехавшая на место оперативная группа произвела обследование места обнаружения. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после того как средства противовоздушной обороны сбивают вражеские БПЛА, их обломки могут обнаруживать местные жители. Власти просят граждан быть осторожными, не подходить и не трогать обломки, так как на них может находиться взрывчатка. При обнаружении следует сразу же вызвать экстренные службы.