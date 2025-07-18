На Ставрополье осудили женщину по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Осужденная была единственной женщиной среди всех фигурантов.

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. На Ставрополье женщина впервые предстала перед судом по обвинению в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Уголовные дела в отношении других фигурантов, рассматриваемые в регионе, касались только мужчин.

"Установлено, что 29 октября 2023 года Патимат Шарудинова, Девлетхан Рамазанов, Гаджи Иманмурзаев, Аскер Будайханов в аэропорту Уйташ <…> приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет до 11 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

На Ставрополье рассматриваются дела в отношении нескольких десятков участников беспорядков. Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах региона, осужденная была единственной женщиной среди всех фигурантов. Вместе с тремя мужчинами Ставропольский краевой суд признал ее виновной в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности. Рассмотрение еще нескольких уголовных дел продолжается.

В 2023 году во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы было уничтожено и повреждено имущество на сумму более 24 млн рублей. Произошла временная блокировка аэропорта, задержка и отмена рейсов. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести. По данным правоохранительных органов региона, в одном из судов края на рассмотрении находятся уголовные дела еще в отношении трех участников беспорядков.