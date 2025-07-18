По факту избиения главы курского поселка Золотухино организовали проверку

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Житель поселка Золотухино Курской области несколько раз ударил главу населенного пункта. Следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"Золотухинским межрайонным следственным отделом регионального СК проводится процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении главы поселка Золотухино. По предварительным данным, 16 июля текущего года в помещении служебного кабинета администрации поселка Золотухино местный житель нанес несколько ударов рукой в область головы представителя власти", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователь СК назначил необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе регионального СК.