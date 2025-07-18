Поиски длились более 3,5 часов, сообщил руководитель румынской спасательной службы Salvamont Дан Бенга

БУХАРЕСТ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники румынской спасательной службы Salvamont в горной местности в уезде Марамуреш на севере страны обнаружили одного украинца с признаками переохлаждения. Об этом сообщил руководитель службы Дан Бенга.

"Полученный вызов сигнализировал о гражданине Украины с признаками переохлаждения, потерявшегося в горах. <...> После более трех с половиной часов поисков украинец был спасен, ему оказана первая помощь", - сказал он, его слова приводит агентство Agerpres.

Он добавил, что утром началась спасательная операция по поиску второго украинского перебежчика, имеющего проблемы со здоровьем. Его поиски продолжаются.

Румынские СМИ регулярно сообщают об обнаружении в горах в районе румыно-украинской границы молодых украинцев, пробирающихся в Румынию с целью уклонения от отправки на фронт. Большинство из них не имеют горного снаряжения и запасов еды, многие сбиваются с пути, получают серьезные травмы, некоторые гибнут.

Власти Украины, где объявлена всеобщая мобилизация, делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в частности запрещают выезд за рубеж. В Румынии украинцы-дезертиры получают документы о временном убежище, могут остаться в стране и работать. Многие из них, получив документы, уезжают в другие страны.