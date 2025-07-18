ТАСС: Мацоцкий обвиняется в даче взяток руководителям ФКУ "Налог-сервис"

Взамен он рассчитывал на покровительство его компании "Рубитех", рассказали в правоохранительных органах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. IT-бизнесмен, миллиардер Сергей Мацоцкий обвиняется в даче взяток руководителям ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву, ранее арестованным по делу о получении взяток.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мацоцкому инкриминируется дача взяток за покровительство его компании "Рубитех" генеральному директору федерального казенного учреждения "Налог-сервис" Филимошину и его заместителю Шалаеву", - сказал собеседник агентства.

Филимошин и Шалаев обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, их арестовали в апреле.

"Налог-сервис" был создан в 2001 году для обеспечения организационно-технической и информационной поддержки деятельности ФНС и ее территориальных органов. С 2011 года его учредителем является Федеральная налоговая служба. В регионах действует 82 филиала организации. Войдя в структуру ФНС, "Налог-сервис" стал регулярным участником госзакупок в качестве заказчика разного рода услуг и товаров. Одними из крупнейших поставщиков ФКУ являются "Почта России", "Рубитех", "Системный софт".

