В Москве две сестры избили полицейских

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что участников конфликта задержали

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Две девушки избили полицейских, прибывших по вызову из-за их нарушений в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в торговом центре, прибыв по указанному адресу, полицейские выявили компанию людей, нарушающую общественный порядок, на что им было вынесено устное предупреждение. "При этом один из граждан продолжил нарушать общественный порядок, после чего ему было предложено проследовать в территориальный ОМВД для составления административного материала, на что тот ответил отказом, и двое гражданок, находившихся рядом, нанесли телесные повреждения сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД, участники конфликта были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них были составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). "Сотрудники полиции обращались за медицинской помощью, после чего продолжили несение службы. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы, которыми было принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе столичного ГСУ СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). "С фигурантками проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказали в пресс-службе СК, уточнив, что нарушительницы являются сестрами.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что компания нарушителей курила в общественном месте.