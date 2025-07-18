Заседание по избранию ему меры пресечения состоится 18 июля в Первоуральском городском суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Контролировавший город Дегтярск Свердловской области криминальный авторитет и экс-депутат городской думы Илья Хисамов задержан по подозрению в даче взятки, в пятницу ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В Дегтярске задержан главный криминальный авторитет, контролировавший город. Коммерсанты, отказавшиеся платить чиновникам, подвергались давлению, угрозам и насилию со стороны Ильи и его команды. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происходящего, он задержан по ч. 4 ст. 291 УК РФ, сегодня в Первоуральском городском суде состоится заседание по избранию ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, Хисамов имел связи с местной властью, его использовал экс-мэр города Вадим Пильников для решения своих вопросов. Мать злоумышленника была председателем думы. Хисамов имел контроль над местным бизнесом и муниципальными контрактами.

В июне суд признал бывшего главу Дегтярска Пильникова виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.